Vom Autodach ins Geschichtenbuch

„Ich habe in Thal gerade ein Päckchen überfahren, das könnte von ihrem Autodach gefallen sein, aber anhalten konnte ich leider nicht.“ Diesen Satz hörte eine Autofahrerin aus Ruhla an einer Ampelkreuzung in Wutha auf dem Weg zur Arbeit von einer Autofahrerin hinter ihr.

War das tatsächlich ihr Päckchen? Wie soll das Päckchen auf das Auto gekommen sein? Die Frau erwarte eine Sendung ihrer Tochter aus Australien. Ihre Gedanken kreisten. Auf der Rückfahrt nach Ruhla, es hatte stark geregnet, hielt sie in Thal die Augen auf. Und siehe da, obwohl es schon dunkel war, fand die Frau ein Päckchen am Straßenrand unweit des Radweges. Das Papier aufgeweicht, die Süßigkeiten zerfahren, aber der übrige Inhalt feucht-intakt. Nein, es war kein Gruß der Tochter, aber das Päckchen eines Bekannten, der ihr jedes Jahr vor Weihnachten ein solches Geschenk macht. Den Kalender aus der Sendung wird sie im kommenden Jahr benutzen und sich ob seiner welligen Ränder an diese Episode erinnern. Das Päckchen hatte der tadellose Postbote in guter Absicht auf das in der offenen Garage stehende Autodach gelegt. Nur hatte er nicht bedacht, dass die Adressatin kaum 1,60 Meter groß ist und in Eile war. Da kann so ein Päckchen schon mal unbemerkt von Ruhla nach Thal mitfahren, dann aber den Abflug machen. Adventsgeschichte(n), die das Leben schreibt.