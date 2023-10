Vom Jammerossi und dem Besserwessi

Geisa/Rasdorf. Die Sonderausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ in der Gedenkstätte Point ist bis zum Jahresende zu sehen.

Seit ihrem Ende wird die DDR akribisch archiviert, in Büchern analysiert, in Ausstellungen musealisiert, auf Podien diskutiert, in Filmen und Theaterstücken neu inszeniert, in Lehrpläne integriert und bei Familienfeiern immer wieder aufs Neue referiert. All dies ist Teil der Aufarbeitung, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Die neue Sonderausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ der Point Alpha Stiftung erzählt vom Umgang mit der Geschichte der SED-Diktatur und der deutschen Teilung seit 1989. Zu sehen ist sie seit Montag, 9. Oktober, im Haus auf der ehemaligen Grenze.

In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung war die Vergangenheit der deutschen Teilung allgegenwärtig. Bis dahin streng geheime Archive wurden herangezogen, um erlittenes Leid zu dokumentieren, Schuld oder Unschuld zu beweisen, die eigene Politik zu legitimieren oder den politischen Gegner zu diskreditieren. Damals wurden Worte neu gebildet oder geprägt, die bis heute Emotionen wecken, wie etwa Evaluation und Abwicklung, Rehabilitierung und Restitution, gaucken, Treuhand, Wendehals, Seilschaft, Jammerossi oder Besserwessi.

20 Tafeln präsentieren prägnante Texte, 110 Fotos, Faksimiles, Statistiken und Karikaturen zum Thema sowie einen QR-Code, der auf Begleitmaterialien im Internet verweist. Die Autoren der Ausstellung sind der Historiker Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Historiker und Publizist Stefan Wolle, Wissenschaftlicher Direktor des DDR-Museums Berlin.

Die Sonderausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ wird in der Gedenkstätte Point Alpha bis zum 31. Dezember 2023 während der regulären Öffnungszeiten gezeigt.