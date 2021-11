Von den Kirchentagen 1983 – multimediale Lesung in Eisenach

Am Montag wartet eine besondere Lesung in der Nikolaikirche

Eisenach. Die Friedensdekadebewegung war schon in den 1980er-Jahren unüberhörbar.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde veranstaltet im Rahmen der Friedensdekade in der Nikolaikirche eine multimediale Lesung. Sie findet am 15. November um 19 Uhr statt.

Die Friedensdekadebewegung war schon in den 1980er-Jahren unüberhörbar, zum ersten Mal zeigte sich das grenzübergreifend bei den Kirchentagen 1983. Unbestrittener Höhepunkt war die Schmiedeaktion auf dem Wittenberger Kirchentag. Das Autorenpaar Annette Hildebrandt und Lothar Tautz beschreibt diese Vorgänge im Buch „Protestanten in Zeiten des Kalten Krieges“. Die Lesung ist kein trockener Vortrag, sondern eine Mischung aus Erzählung, Power-Point- und Videoeinspielungen, Rundgespräch und Musik. Gezeigt wird auch die Original-Diaserie der Kirchentage 1983. Der Zugang zur Veranstaltung ist nur möglich mit 3Gplus (geimpft, genesen oder getestet – gültiger und zertifizierter Antigen-Schnelltest oder PCR-Test). Die Veranstaltung wird gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.

Zuvor am Sonntag, 14. November, gibt es Bittgottesdienste für den Frieden – jeweils um 10 Uhr in der Georgenkirche und in der Nikolaikirche. Anlässlich des Volkstrauertages wird im Anschluss an die Gottesdienste zu einer Mahnwache am Turm der Georgenkirche eingeladen.