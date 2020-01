Dieses Foto zeigt den Jakobsweg in der Region Navarra. Eine Multivisionsshow im Rahmen der Reihe „Geonatur“ ist im Bürgerhaus in Eisenach am 10. Januar zu erleben.

Von Deutschland nach Santiago

Der Jakobsweg führt von Deutschland durch die Schweiz und Frankreich nach Santiago de Compostela in Spanien. Zu Fuß erlebt man einzigartige Landschaften, faszinierende Begegnungen und kulturelle Höhepunkte aus. Mit dem Vortrag „3000 km Jakobsweg zu Fuß“ präsentiert die Vortragsreihe Geonatur gleich im neuen Jahr am 10. Januar um 20 Uhr im Bürgerhaus ihre nächste Veranstaltung. Außergewöhnliche Fotoaufnahmen auf Großbildleinwand und unterhaltsame Geschichten lassen den Vortrag zu einem besonderen Erlebnis werden. Zahlreichen Reisen führten den Fotografen Martin Schulte-Kellinghaus durch Europa, Nordamerika und Neuseeland. Auf dem Jakobsweg pilgerte er von Deutschland nach Santiago de Compostela. Seine faszinierenden Fotos wurden in über 30 Bildbänden veröffentlicht und mit seinen Multivisionsshows begeisterte er schon viele tausend Zuschauer in Deutschland.

Der Jakobsweg beginn Schulte-Kellinghaus in Nürnberg auf den Spuren pilgernder Patrizier und führt weiter durch das barocke Oberschwaben an den Bodensee. Auf diesen deutschen Jakobswegen kann der einsame Pilger die Naturschönheiten genießen. In der Mauritiusrotunde in Konstanz erhielten früher Pilger gemeinsam den Segen, bevor sie auf dem Schwabenweg zum berühmten Kloster Einsiedeln weiterzogen. Auf der „Oberstraß“ des Herman Künig van Vach geht es weiter durch das Berner Oberland. Auf dem Weg durch die Berge genießen wir grandiose Blicke auf Alpengipfel und schlafen im Stroh bei schweizerischen Bauern. Hoch über dem Genfer See laufen wir durch herbstliche Weinberge. Vom uralten Kultort Le Puy-en-Velay im französischen Zentralmassiv geht es durch die Sonnenblumenfelder der Gascogne ins Baskenland. Manche Pilgerunterkünfte bieten genussvolle Begegnungen mit französischer Lebensart. Mühsam überqueren wir die Pyrenäen auf geschichtsträchtigen Pfaden bis zur Kathedrale von Burgos. Karge Pilgerherbergen erfordern Leidensbereitschaft und Konzentration auf das Wesentliche. Der Weg öffnet die Sinne. Durch das grüne Galicien wird am Ende das 1000-jährige Ziel aller Jakobspilger, die Kathedrale in Santiago de Compostela, erreicht. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Bilderhandlung Reiher, Goldschmiedenstraße 22 und im Markt der Völker, Markt 23 in Eisenach oder im Ticketshop unter: www.geonatur.de