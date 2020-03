Die Hinweisschilder im Wald sollen helfen, Müll in der Natur zu vermeiden.

Zauberin Susanne Krauß macht bei einer Wanderung neue Arten in den Wäldern aus. Wie die aussehen, das verrät sie in ihrer aktuellen Kolumne.

Von Dürstlingen, Rotzlingen und Windlingen

Neue Arten braucht das Land… gewiss nicht. Obwohl der Winter keiner war – die Sehnsucht nach dem Frühling ist geblieben! Mit ihr der Drang nach draußen. Wer wollte sie missen, die Wanderungen durch den erwachenden Wald, vorbei an bizarren Felsgewänden, ums Ufer von verwunschenen Teichen und entlang murmelnder Bachläufe. Den Rucksack auf dem Rücken für den Fall, dass einem unterwegs der kleine Hunger überfällt oder die Zunge am Gaumen klebt, kann man mal so richtig durchatmen, Natur auf sich wirken lassen, den Alltag, die Sorgen und den Ärger vergessen. Halt! War da nicht irgendwo die alte Steinbank, von der aus sich ein wunderbarer Blick auf Burg und Stadt bietet?

So jedenfalls habe ich das anvisierte Etappenziel im Gedächtnis, ehe ich’s erreiche. Doch anstatt Platz zu nehmen, bleibe ich betroffen stehen – vor den Hinterlassenschaften meiner Vorgänger. Nach den herumliegenden Verpackungen muss ihr Picknickkorb prallvoll gewesen sein, gehörigen Schnupfen hatten sie wohl auch und zweifellos ein Kleinkind dabei, dessen gut genutzte Pampers aus der noch kahlen Hecke herausleuchtet. Erst später, und zwar durch eine bebilderte Erklär-Tafel zu… sagen wir einfach mal „modernen Neophyten“ (d. h. in die heimische Natur eingeschleppte Neulinge), erfahre ich, dass es sich dabei um einen „Stinkenden Windling“ handelt, dem eine Lebensdauer von rund 500 Jahren beschieden sein kann. Das ist aber noch lange nichts gegen den „geknickten Dürstling“, der es dank anpassungsfähigem Plastikmantel locker auf ein Jahrtausend bringen kann, und schon gar nichts gegen den „Splitternden Dürstling“, der auch scherbchenweise weiter existiert. Noch nie gehört? Gesehen aber allemal! Denn dem immer wieder beklagten Artensterben hält unsere Zivilisation eben auch wacker gänzlich neuen Arten entgegen: den „Gemeinen Weg- und Strauchritterling“ etwa, der in seiner typischen Leere kaum mehr wegzudenken ist aus unserer bunten Umwelt. Ebenso der „Weiße Rotzling“, der mit mehr oder weniger Tempo sein frisches Weiß einbüßt, der „Echte“ oder „Falsche Becherling“, beides zum angesagt bewusstlosen Genuss „to go“ oder der „Kalte Dunstling“. Letzterer ist allerdings im Rückzug begriffen, weil der Mensch seine gesundheitsschädigende Wirkung erkannte. Gesund ist, wenn man trotzdem lacht.