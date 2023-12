Von Rechthabern und von Liebhabern

Manfred Hilsemer, Pfarrer im Ruhestand aus Eisenach, hört sich auch mal die Meinung der anderen an

Mein Vater war ein aufrechter und kompetenter Beamter, der sehr gut in seinen Verordnungen und Gesetzen Bescheid wusste. Wer sich mit ihm angelegt hat, musste sich warm anziehen. Seine Rechthaberei war manchmal – auch im familiären Umfeld – anstrengend.

Gott sei es gedankt, dass meine Mutter anders gestrickt war. Sie hat die Menschen nicht durch die „Gesetzesbrille“ sondern durch die „Evangeliumsbrille“ angeschaut. Sie sagte: Was nutzt es mir, wenn ich verbohrt auf mein Recht poche und auch auf der ganzen Linie Recht bekomme, aber zerstöre dabei die Beziehung zu meinen Mitmenschen und lebe dann in völligem Unfrieden?! „Was nutzt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, nimmt aber Schaden an seiner Seele“, heißt es im Markusevangelium.

Ein Beispiel: Da meint ein Fahrradfahrer, dass ein Autofahrer, ihm die Vorfahrt genommen habe. Es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert, aber der Fahrradfahrer beginnt sofort, den Autofahrer wüst zu beschimpfen: ob er denn bescheuert sei, ob er seine Fahrerlaubnis in der Baumschule erworben habe, er werde ihn anzeigen… Sein kleines Töchterchen auf dem Kindersitz verfolgt das ganze mit verstörtem Gesichtsausdruck. Hätte man denn diesen Konflikt nicht auch anders austragen können?

Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Menschen hier bei uns immer mehr zur Rechthaberei neigen. Wäre es nicht wunderbar, wenn Menschen die Einstellung hätten: „Vielleicht könnte ja die Meinung des anderen auch richtig sein?“

Wir brauchen Menschen, die Liebhaber und nicht Rechthaber sind.

Meinem Vater ist es übrigens im Laufe seines Lebens immer mehr gelungen, vor allem später im Ruhestand, von seiner Rechthaberei Abstand zu nehmen. Daran hatte meine Mutter wesentlichen Anteil. Wie gut, dass er immer mehr erkannt und gespürt hat: Meine Frau könnte vielleicht auch Recht haben, mit ihrer anderen Lebenseinstellung. Bis zu einem gewissen Grad ist er vom Rechthaber zum Liebhaber des Lebens geworden und die beiden hatten im Rentenalter sehr schöne Jahre zusammen.

Jesus sagt: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe miteinander habt.“ (Joh 13,35)