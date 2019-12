Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von wegen „Oh du fröhliche...“

Ist der Weihnachtsfriede wirklich schon eingeläutet? Also jene Zeit, in der sich Behörden oder Institutionen verpflichten „böse Briefe“ wie Rechnungen, Mahnungen und sowas bis nach dem Fest zurückzuhalten, um Schuldnern oder Säumigen das Weihnachtsfest nicht mit Gedanken an Ungemach oder Kosten zu vermasseln.

Ich kenne jemand, für den war der Brief des Finanzamtes vor wenigen Tagen gerade ein Schlag ins Kontor, genau die richtige Botschaft vor dem Weihnachtsfest. Da wird der Inhaberin eines Mini-Handwerksbetriebes die Tiefenprüfung für Mitte Januar angekündigt. Wer schon eine Tiefenprüfung mitgemacht hat, weiß, was das bedeutet: Stress und in der Regel Kosten, denn die Prüfer finden (meistens) etwas. Die Weihnachtsstimmung der Handwerkerin ist im Keller. Nix mit „Oh du fröhliche ...“. Das alles wäre wohl weniger drastisch, hätte die Frau dieses tiefgründige Prozedere nicht erst vor wenigen Jahren über sich ergehen lassen müssen. Die Sinnhaftigkeit von Finanzämtern will ich abgesehen vom Steuersystem der bunten Republik Deutschland nicht in Abrede stellen, aber müssen solche Finanzamtsbriefe tatsächlich vor Weihnachten in den Kasten flattern? Die Frage der Adressatin ist nebenbei eine ganz andere: Warum immer ich?