Vorfahrtsfehler: Auto landet auf Dach – Fahrerin und Kind schwer verletzt

Die Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Eine 18-jährige BMW-Fahrerin wollte am Freitagmorgen im Eisenacher Ortsteil Stregda von der Mühlhäuser Chausee kommend die L1016 überqueren. Hierbei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Pkw Citroen.

Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeug, wobei der Citroen in den Straßengraben geschoben wurde und auf dem Dach liegen blieb. Die beiden Insassen, eine 41-jährige Fahrerin und eine 13-jährige Beifahrerin, wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zudem konnte sich die Citroen-Fahrerin nicht selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien.

Die BMW-Fahrerin musste wegen ihres Schockzustandes medizinisch versorgt werden. Es kam zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen im Zuge des Rettungseinsatzes der Feuerwehr und bei der Bergung des Citroen.

Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Am Samstagmittag wollte ein 56-jähriger VW-Fahrer in der Wilhelmstraße in Gerstungen nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei einen 38-jährigen Radfahrer, der den Gehweg der Wilhelmstraße in der gleichen Richtung befuhr.

Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und für eine medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Einbruch in Hotel

Am Sonntagmorgen kam es zwischen 4 und 5 Uhr zu einem Einbruch in ein Hotel in der Hauptstraße in Behringen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich laut Polizei an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt und durchsuchte Büroräume und Schränke. Mit Bargeld in nicht bekannter Höhe flüchtete er in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter Telefon 03691 261-124 zu melden.

