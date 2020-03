Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die besten Vorleser der sechsten Klassen im Wartburgkreis

Am Freitagnachmittag, 28. Februar, kämpften zehn beste Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen in historischen Mauern der Bibliothek Bad Liebenstein um den Titel „Beste Vorleserin oder bester Vorleser“ des Wartburgkreises. Das falsche Spiel der Meisterin Luzie Alvenstein in dem Jugendbuch „Die Duftapotheke“ von Anne Ruhe hat es der zwölfjährigen Liliane Engel vom Johann-Gottfried-Seume Gymnasiums in Vacha angetan. Souverän, mit deutlicher Aussprache, las sie als Erste beim Vorlesewettbewerb in der Bibliothek in Bad Liebenstein. Das einstige Fürstenhaus aus dem 19. Jahrhundert von Georg I. und seiner Gemahlin, eignet sich ideal für Lesungen in historischem Ambiente. Einige Informationen über die Geschichte des Hauses gab die Leiterin der Stadt- und Kurbibliothek Petra Hohmann den Besuchern vorweg.

Jurymitglieder müsseneine schwierige Entscheidung treffen Meist waren Eltern und Lehrer der Wettbewerbsteilnehmer mitgekommen, um ihren Schützlingen beizustehen. Als Leander Hollenbach vom Staatlichen Gymnasium Bad Salzungen aus seinem Lieblingsbuch „Die Jagd nach dem geheimnisvollen Illuminati-Auge“ von Karim Pieritz vorlas und dies, wie im zweiten Teil des Testes, ein fremder Text, mit Augenkontakt zum Publikum souverän absolvierte, schien schon fast das Urteil gefallen zu sein. Wer von den Teilnehmern zum Bezirksentscheid in Meiningen fahren darf, davon hing dieser Wettbewerb ab. Doch die guten bis sehr guten Leistungen der Jungen und Mädchen bereiteten der Jury Kopfzerbrechen. Der Sieger des Kreisausscheids von 2019 Mike Stanelle, Bibliotheks-Leiterin Petra Hohmann, Heike Jornitz, die Journalistin Giesela Matzke, Zahnärztin Birgit Ifert, Ute Schmidt-Kirchner und Marion Cyliax, machten sich die Entscheidung nicht leicht. „Eigentlich müssten wir auch noch einen Lieblingsvorleser küren“, schlug die Bibliothekarin vor. Beeindruckte doch die meisten der Jurymitglieder, dass Leander im fremden Text aus dem „Tagebuch einer Killerkatze“ von Anne Fine, die Fremdwörter richtig aussprach und gut zu verstehen war, spürte der Zuhörer bei Liliane aus Vacha, dass sie wirklich gern und häufig liest, genauso wie Mike Walther vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Ruhla. Er las mit viel Betonung, so dass der Zuhörer gespannt auf die Pointe der Geschichte wartete. Petra Hohmann ließ ihn das Buch sogar bis zu Ende lesen, auch, um ein wenig freie Zeit zu überbücken. Eine Teilnehmerin aus Dermbach war leider nicht gekommen. Alle Vorleserinnen und Vorleser aus Unterbreizbach, Stadtlengsfeld, Kaltennordheim, Gerstungen, Bad Salzungen und Bad Liebenstein, Berka/Werra und Ruhla boten sehr gute Leistungen und setzten damit die Hoffnung frei, dass nicht alle Jugendlichen dem allgemeinen Trend folgen und dauerhaft im Internet zappen. Dabei machte es kaum Unterschied, ob sie eine Regelschule oder ein Gymnasium besuchen. Alle Teilnehmer erhielten Urkunde und Buchpreis. Leander Hollenbach wird nun den Wartburgkreis beim Bezirksentscheid vertreten. Fakten zum Wettbewerb: Mit etwa 600.000 Teilnehmern jährlich gilt der 1959 begonnene Vorlesewettbewerb als einer der ältesten und größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen. Der Wettbewerb wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Er wird von der Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht immer unter der Schirmherrschaft des jeweiligen Bundespräsidenten. Die Freude am Lesen zu zeigen und zu erhalten, sowie die Lesekompetenz von Kindern zu fördern – das ist das Ansinnen des Wettbewerbes, das alle Teilnehmer in Bad Liebenstein bestens präsentiert haben.