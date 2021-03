Vorstoß für Laden-Öffnungen wird in Eisenach von Realität eingeholt

In der Eisenacher Innenstadt machen die Einzelhändler der Kundschaft an den Türen die Regeln deutlich.

„Wir verkaufen nur Kinderschuhe.“ Mit diesem Satz empfängt eine Verkäuferin eines Schuhgeschäftes an der Querstraße in Eisenach die Kunden freundlich, aber resolut an der Tür. Regale mit Schuhen für Erwachsene im Laden sind wie in anderen Fachgeschäften dieser Art mit Absperrband gekennzeichnet. Kopfschüttelnden Kunden gibt die Verkäuferin mit auf den Weg: „Denken Sie über diese Regel nicht weiter nach“. Man müsse sie nicht verstehen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog