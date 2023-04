Vorträge für Vereine im Wartburgkreis

Eisenach/Bad Salzungen. Infos für Vereine im Wartburgkreis zu politischem Engagement und extremistischen Gefahren.

Die VHS und Kursleiterin Daniela Hofer klären ab 19. April in einer Vortragsreihe in Eisenach und Bad Salzungen auf über politisches Engagement und extremistische Gefahren in der Vereinsarbeit. In Eisenach findet am Donnerstag, 19. April, 19 bis 20.30 Uhr der Kurs „Vereinsarbeit und politisches Engagement“ statt: In Bad Salzungen findet derselbe Vortrag am Donnerstag, 27. April, 19 bis 20.30 Uhr statt. Fortgesetzt wird die Thematik im Kurs „Vereinsarbeit und extremistische Gefahren“ in Eisenach am Donnerstag, 4. Mai, 19 bis 20.30 Uhr und am Donnerstag, 11. Mai, 19 bis 20.30 Uhr in Bad Salzungen. Mit welchem Handwerkszeug kann extremistischen Gefahren vorgebeugt werden? Die Gebühr beträgt jeweils 6,60 Euro.

Anmeldungen: www.vhs-wartburgkreis.de, unter Telefon: 03695/61 72 61.