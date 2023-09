Goethes Gartenhaus im Park an der Ilm in Weimar.

Vortrag in Eisenach über Goethes Stadtflucht und Freude am Gärtnern

Eisenach. Die Eisenacher Goethe-Gesellschaft lädt am 27. September in die Jakob-Schule ein.

Die Goethe-Gesellschaft Eisenach lädt am Mittwoch, 27. September, zu einem Vortrag unter der Überschrift „Goethes Stadtflucht oder warum wir alle einen (Klein-)Garten haben wollen“ ein. Den Vortrag hält laut der Ankündigung Uwe Hentschel aus Chemnitz, Beginn ist 18.30 Uhr in der Aula der Jakob-Schule.

Zum Inhalt teilt der Referent mit: „In den ‘Leiden des jungen Werthers’ erntet dieser einen Krautkopf, den er zuvor liebevoll aufgezogen hatte. Und als er ihn verspeiste, genoss er gleichsam all das – im Geiste – noch einmal, was er ihm zuvor an Pflege angedeihen ließ. Dieses unentfremdete Tätigsein hat Goethe fasziniert und beglückt; wir suchen es bis heute – nicht nur als Kleingärtner!“ Gäste sind herzlich eingeladen.