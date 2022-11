Vortrag zum Eisenacher Architekten Herrmann Hahn

Eisenach. Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs bietet einen spannenden Vortrag zu einer früheren Eisenacher Persönlichkeit an.

Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs lädt am Freitag, 18. November, im Rahmen seines Jahresprogramms zu einem Vortrag in das Hotel Glockenhof interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Uwe Dietrich aus Eisenach wird an diesem Abend zum Thema „Bauwerke des Eisenacher Architekten Hermann Hahn“ referieren. Hermann Hahn – er lebte von 1841 bis 1929 – schuf in Eisenach und im Kreisgebiet zahlreiche beachtliche Bauwerke, darunter Schulen, öffentliche Gebäude, Stadthäuser und Villen. Kirsten und Uwe Dietrich sind Nachfahren des bekannten Architekten. Ihren Recherchen ist es zu verdanken, dass Leben und Werk Hermann Hahns erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Beginn der Veranstaltung ist 18.30 Uhr.