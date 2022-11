Vortrag zur heiligen Elisabeth in Eisenach

Eisenach. Zu einem Vortrag über die heilige Elisabeth von Thüringen lädt der Verein zur Erhaltung des Eisenacher Südviertels ein.

Der Verein zur Erhaltung des Eisenacher Südviertels lädt am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, zu einem Vortrag über die heilige Elisabeth von Thüringen ein. Speziell geht es nach Angaben der Organisatoren um die Elisabethgrotte im Mariental, die Ort der Legende vom Rosenwunder gewesen sein soll.

Landgräfin Elisabeth soll von der Wartburg aus in die Stadt gelaufen sein, um Brot an die Armen in Eisenach zu verteilen. Von ihrem Gemahl zu ihrem Tun befragt, soll sich das Brot der Sage nach in Rosen verwandelt haben.

Den Vortrag hält laut der Pressemitteilung Hans-Georg Pohl aus Eisenach. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte „Prinzenteich“ statt. Anschließend wird zum geselligen Gespräch eingeladen, heißt es in der Ankündigung.