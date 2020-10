Vortragsabend im TAM in Eisenach

Sind Gemeinnützigkeit und demokratisches Engagement ein Widerspruch? Diese Frage will das Theater am Markt (TAM) bei einem Vortrags- und Diskussionsabend erörtern. Beginn ist am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im TAM in der Eisenacher Goldschmiedenstraße. Mit dabei sind Experten für Steuerrecht und politische Bildung.

Auslöser ist der Protest, den das TAM im September 2019 gegen das von der AfD organisierte Familienfest. Da habe es aus anderen Vereinen viele Fragen zu diesem Engagement gegeben. Deshalb versuche man mit dem Abend aufzuklären und die Grenzen der Gemeinnützigkeit bei politischen Aktivitäten aufzuzeigen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung online unter www.theaterammarkt.de oder unter Telefon: 03691/74 09 470.