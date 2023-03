Wärme und Licht zieht nach einem langen Winter in Eisenach ein

Eisenach. Germanen-Gruppe beschließt mit dem Brauch des Feuerradrollens das diesjährige Sommergewinnswochenende.

Das Feuerrad als Symbol für die aufgehende Sonne, die nach einem langen Winter wieder Licht und Wärme in die im Tal liegende Stadt bringen soll, rollte am Sonntagabend auf der „Lehde“ in Eisenach. Noch einmal nahmen Hunderte Schaulustiger den steilen Anstieg am Wolfgang in Angriff, um das Spektakel zu verfolgen. Das Schauspiel des Feuerradrollens war in wenigen Minuten vorbei, doch die lodernden Feuer luden zu einem Verweilen hoch oben über der Stadt ein.

Der Brauch des Feuerrads geht auf das Jahr 1650 zurück und beschließt jährlich das Sommergewinnswochenende. Allerdings lädt ein Rummel auf der Spicke noch bis zum Samstag, 25. März ein. Mit einem Höhenfeuerwerk um 21 Uhr ist dann der Sommergewinn wirklich beendet. Zuvor gibt es am 22. März einen Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Festplatz.