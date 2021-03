Eisenach. Der Mann zeigte sich geständig. Das Verfahren in Eisenach wurde wegen eines ersten Urteils eingestellt.

Wahlplakate-Schmierer in Eisenach vor Gericht

Für 17.000 Euro Schaden an diversen Wahlplakaten in Westthüringen hatte im Oktober 2019 ein heute 40-Jähriger aus Herbsleben gesorgt. Er griff damals während des Landtagswahlkampfes zu roter und schwarzer Farbe und beschmierte großflächig Plakate nahezu sämtlicher Parteien in Bad Salzungen, Eisenach, Mühlhausen und Gotha mit Burka-Motiven und IS-Symbolen.