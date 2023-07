Waldbrandgefahrenstufe 4 wird im Wartburgkreis erreicht

Wartburgkreis. Nicht am Wald parken und Rauchverbot beachten.

In den Forstämtern Hainich-Werratal und Marksuhl wird am Wochenende die Waldbrandgefahrenstufe 4 erreicht, darüber informieren die Forstamtsleiter Dirk Fritzlar und Ansgar Pape.

Waldbesucher werden zu besonderer Vorsicht aufgefordert. So sollen keine Fahrzeuge am Waldrand, an Wegrändern, Wiesen oder anderen Plätzen abgestellt werden, damit die Vegetation nicht in Brand geraten kann. Natürlich darf auch kein Feuer im Wald entfacht werden, öffentliche Feuerstellen und Grillplätze sind gesperrt. Das ganzjährige Rauchverbot im Wald sollte jetzt streng eingehalten werden.