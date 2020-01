Der Eisenacher Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) begrüßt das Angebot des Alt-Bundespräsidenten. Gauck will zwischen CDU und Linken vermitteln.

Walk begrüßt mögliche Vermittlung durch Gauck

Eisenach. „Es ist ein Vorschlag, den man sich vor einiger Zeit noch nicht vorstellen konnte“, sagt der Eisenacher Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) zum Vorstoß des früheren CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus. Dieser rät seiner Partei, eine linke „Projektregierung“ zu unterstützen. Außerdem hat Alt-Bundespräsident Joachim Gauck geäußert, dass er sich eine Vermittlerrolle zwischen CDU und Linken in Thüringen vorstellen kann, um Formen der Zusammenarbeit oder Tolerierung zu finden.

„Den Vorschlag finde ich interessant, eine solche Einladung zu einem Gespräch werden wir annehmen“, so Walk, der Generalsekretär der CDU in Thüringen und außerdem Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Eisenach ist. Eisenach hat seit 2012 eine linke Oberbürgermeisterin. Trotz unterschiedlicher Auffassungen zu einzelnen Sachthemen stimmt die CDU-Fraktion bei wichtigen Entscheidungen, beispielsweise zum städtischen Haushalt, Vorschlägen aus dem Rathaus zu.

Eine Koalition mit den Linken lehnt Walk weiter ab. Dennoch sollte seiner Meinung nach überlegt werden, welche Formen der Zusammenarbeit es geben kann. In Thüringen habe man die besondere Situation, dass bei der Landtagswahl im Oktober drei Parteien über 20 Prozent der Stimmen bekommen haben. Walk verweist außerdem darauf, dass es nach wie vor Gespräche auch mit SPD und Grünen gibt. „Es ist eine spannende Zeit“, so der Landtagsabgeordnete, der das Direktmandat im Eisenacher Wahlkreis gewonnen hat.