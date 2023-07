Walk lädt zum Klettern ein

Eisenach. Landtagsabgeordneter bietet Kindern und Jugendlichen wieder einen Tag im Hochseilgarten an.

Anlässlich seiner diesjährigen Sommertour lädt der Westthüringer Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) auch in diesem Jahr wieder Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren ein, am Mittwoch, 9. August, Zeit im Klettergarten zu verbringen. Auf Kosten des Abgeordneten können bis zu 20 Teilnehmer einen Vormittag in den Seilen der Eisenacher Brauerei verbringen. Die Kinder und Jugendlichen treffen sich mit Walk am 9. August um 11.15 Uhr vor der Brauerei in der Wartburgallee 25.

Um eine rechtzeitige Anmeldung bis zum 28. Juli wird gebeten unter Telefon: 03691/214073 oder per E-Mail an: post@raymondwalk.de. Eine Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich.