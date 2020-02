Wandeln und Handeln

Die Zeit als aus Wandeln Handeln wurde hatte der Neujahrsempfang in den Fokus gestellt, also die Wendezeit vor 30 Jahren. Ein gelungener Abend, der auch einen Hinweis auf das Heute hatte. Handeln bedeutet auch Risiken eingehen – das galt für den Unternehmer Maier-Rehm damals genauso wir für den Bürgermeister Brodhun. Beide haben es getan, zum Nutzen der Stadt.

Eben dies darf man auch von heutigen Akteuren verlangen, die Politik des Geschehenlassens zu beenden. Das scheint Bürgermeister Möller in Bezug auf das O1 endlich geschafft zu haben – nach Monaten. Zumindest liegt doch mal wieder ein Zeitplan vor. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung soll nun vorliegen. Die wird der geneigten Öffentlichkeit aber zunächst vorenthalten, soll erst mit dem Land und dem Landesverwaltungsamt sowie dem Kreis beraten werden. Darüber wird es Mitte März, bis die Zahlen öffentlich werden sollen. Schade, aber immerhin passiert mal was.

Ansonsten wird sich in Eisenach schon die Frage stellen, wie man künftigen Investoren die Stadt als Standort schmackhaft machen will. Wenn sich der Hauptausschuss ein Beispiel am Stadtentwicklungsausschuss nimmt und in Sachen Bebauungsplan „Bahnhofsvorstadt“ zu konstruktivem Diskutieren wechselt, kann es gelingen – dann wird vielleicht auch da aus Wandeln Handeln.