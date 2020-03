Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderin am Hörselberg verunglückt

In einem gemeinsamen Einsatz haben die Bergwacht Ruhla und die freiwillige Feuerwehr am Sonntagnachmittag eine verunglückte Wanderin in der Nähe des Großen Hörselbergs gerettet. Die Frau war auf dem Kammweg des Berges umgeknickt und hatte sich am Bein verletzt. Sie war anschließend noch mit ihrem Mann in Richtung Jesusbrünnlein gelaufen. Doch dann musste doch der Rettungsdienst gerufen werden.

Die Sanitäter kamen allerdings aufgrund des unwegsamen Geländes nicht an die Frau heran und holten Feuerwehr und Bergwacht zu Hilfe. Die Verletzte wurde mit einer Spezialtrage mehrere hundert Meter bis zum Rettungswagen getragen und kam in ein Krankenhaus.