Nach den Rundgängen in Kittelsthal (im Bild) und Thal kommen nun Ruhla und Seebach an die Reihe.

Seebach/Ruhla. In Seebach und Ruhla finden am 11. und 12. Juli die nächsten Zukunftstouren für Bürger und Planer statt.

Wandern für die Zukunft

Die Zukunftstouren im oberen Erbstromtal gehen am Wochenende in die zweite Runde. Bei geführten Wanderungen sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, gemeinsam mit den Bürgermeistern und Planern Ideen und Visionen für ihre Wohnorte zu entwickeln, die dann in das neue Integrierte Stadtentwicklungskonzept finden. Darin werden die Leitlinien für die Entwicklung der Region für die kommenden zehn Jahre gebündelt.

Nach Kittelsthal und Thal am vorigen Wochenende sind nun Ruhla und Seebach an der Reihe. In Seebach startet der Rundgang am Samstag, 11. Juli, 10 Uhr, an der Gemeindeverwaltung, Am Rötelstein 4. Am Sonntag, 12. Juli, ist dann in Ruhla, 10 Uhr, Treffpunkt am Rathaus. Die Erfahrung der ersten Touren zeigt, dass diese Wanderungen jeweils etwa drei Stunden dauern.