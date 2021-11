Wanderregion Wartburgkreis im Wandel der Zeit

Wartburgkreis. An frühere Tage und an Veränderung erinnern noch alte Wegweiser in der Natur.

Wanderland Thüringen, Wanderregion Wartburgkreis. Einheitliche Wegweiser sind Teil der Thüringer Wanderkonzeption. Bis hierzulande die Hauptwanderwege damit versehen sind, vergeht noch geraume Zeit, sagt Kreiswanderwegewartin Sylvia Grasreiner.

Denn nicht in allen Regionen gibt es so viele Wegepaten wie etwa im Raum Ruhla. Dort weiß Stadtwanderwegewart Paul Archut (kleines Foto) ein vielköpfiges Team an seiner Seite. An frühere Tage und an Veränderung erinnern noch alte Wegweiser in der Natur wie etwa dieses eingewachsene Stück bei Hallungen, auf dem die Ortsangabe „Ritzenhausen“ mit Phantasie noch lesbar ist.