Wandertag der Kirchenwege diesmal im Werratal bei Gerstungen

Eisenach. Am Sonntag, 16. April 2023, führt die Exkursion mit vielen fachkundigen Erläuterungen, mit Angeboten für Kinder und Beköstigung von Untersuhl nach Berka/Werra.

Nach zwei Jahren Pause starten die „Kirchenwege Wartburgland“ am Sonntag, 16. April, zu ihrem vierten Wandertag. Beginn ist 11 Uhr in der Rundkirche Untersuhl mit ihren mit mittelalterlichen Fresken. Erläutert werde die Geschichte dieser besonderen Kirche, heißt es in der Ankündigung. Danach führe der Wandertag über einen sehr gut begehbaren Weg zur Laurentiuskirche in Berka/Werra. Die Strecke ist drei Kilometer lang.

In der Gaststätte „Zur Post“ in Berka/Werra erwarte die Wanderer ein Mittagessen, sowie Kaffee, und Kuchen. An der Rundkirche in Untersuhl und an der Gaststätte „Zur Post“ gebe es Angebote für Kinder. Da der Blick auf der Wanderung an vielen Stellen von der großen Abraumhalde des Kalibergbaus bestimmt ist, wird es im Anschluss an das Essen Hintergründiges, Kurzweiliges, Interessantes und Wissenswertes zum „Monte Kali“ zu hören geben.

Ein Bustransfer für Teilnehmerist organisiert

Nach einer Führung durch Berka sind alle gegen 15.30 Uhr zu einem Gottesdienst in der Berkaer Kirche eingeladen. Wie auch in den letzten Jahren wird Volkskundlerin Susanne Stückrad aus Eisenach mit kulturhistorischen Informationen zu den Kirchen und den Besonderheiten des vierten Weges der Kirchenwege mit dabei sein.

Für Sammler und Neueinsteiger gebe es eine neue Version des Kirchenwege-Ansteckers. Ein Bustransfer vom Bahnhof Gerstungen nach Untersuhl und von Berka zurück nach Untersuhl oder zum Bahnhof Gerstungen ist organisiert. Für Radfahrer ist Untersuhl auf dem Werra-Radweg gut zu erreichen ist. Dort gibt es einen bewachten Platz zum Abstellen der Räder.