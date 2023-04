Wanderung durch den Dünwald

Eisenach. Durch den Dünwald geht eine Wandertour mit dem Hainich Rennstieg-Verein. Die Wanderung ist 20 Kilometer lang.

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt am Sonntag, 23. April, zu einer mittelschweren Wanderung ein. Die 20 Kilometer lange Tour führt durch den Dünwald. Gelegen im Unstrut-Hainich-Kreis, bildet er die Grenze zum Eichsfeld. Beginn ist um 10 Uhr in Reifenstein am Kloster, eine ehemalige Zisterzienserabtei. Treffpunkt ist der Parkplatz in Richtung Hotel. Im Hotel ist im Anschluss eine Einkehr vorgesehen.

Wanderführer ist Frank Pritschow.Er ist erreichbar unter Telefon: 036029/8 37 78.