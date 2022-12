Wanderung durch den Märchenwald in Farnroda

Farnroda. Die Hörselberggemeinde veranstaltet wieder eine Märchenwald-Wanderung. Neuer Ort ist der Schlosspark Farnroda.

Die Hörselberggemeinde lädt in diesem Jahr wieder zu einer Wanderung durch den Märchenwald in den Schlosspark Farnroda ein. Treffpunkt ist für alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern am Sonntag, 11. Dezember, um 10 Uhr vor dem Anzius-Kindergarten in der Hauptstraße 5.

Unterwegs können bekannte Figuren aus Märchen und Sagen erraten werden. Am Ziel erwartet der Weihnachtsmann die Kinder und hat für jeden eine Überraschung in seinem Sack.

Die Märchenwald-Wanderung hat eine lange Tradition. Sie führte früher über mehrere Stationen vom Steinbruch Wutha zum Rasthaus am Kleinen Hörselberg. Neuer Veranstaltungsort nach der zweijährigen Corona-Zwangspause ist jetzt der Schlosspark in Farnroda.