Warm laufen für den Neustart

Es ist eine haarige Angelegenheit. Und dafür laufen sich derzeit einige, vor allem weibliche Menschen mal so richtig warm: Die Friseurläden dürfen bald wieder aufmachen. In einigen davon sind via Internet und kurzem Draht zur Stamm-Friseuse bereits Termine bis in den Juni vergeben.

Um die Corona-Abstandsregeln einhalten zu können, wird in vielen Salons allerdings nicht jeder freie Stuhl belegt. Da heißt es, in Schichten arbeiten, die möglichen Öffnungszeiten werden bis an den Anschlag ausgedehnt. Friseurmeisterinnen (natürlich auch die -meister) und ihre Angestellten scharren schon mit den Hufen, aber da kommt einiges an Haupthaar auf sie zu. Die vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen. Ich weiß von Salons, die in den ersten Tagen auf zeitaufwendigere Anwendungen wie Färben oder Strähnchen verzichten wollen, sondern eher im Akkord schneiden.

Und so ist es verständlich, dass sich auch die Kundinnen und Kunden schon freuen. Man trägt halt viel mehr Gewicht mit sich rum. Eine Kundin wies ihre Friseurmeisterin deutlich auf die Dringlichkeit eines Haarschnittes hin, sie sehe aus wie ein Eichhörnchen. Aus Jugendschutzgründen lasse ich die drastische Beschreibung des Zustandes des Eichhörnchens hier besser weg.