Warnstreiks bei Benteler und BMW in Eisenach

110 Beschäftigte bei Benteler Automobiltechnik und 60 Mitarbeiter bei BMW Fahrzeugtechnik in Eisenach haben Freitagmittag die Arbeit für zwei Stunden niedergelegt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sind sie einem entsprechenden Aufruf der Gewerkschaft IG Metall gefolgt.

Für die etwa 20.000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen fordert die Gewerkschaft in den aktuellen Tarifverhandlungen unter anderem Beschäftigungssicherung und Einkommenssteigerungen von vier Prozent für zwölf Monate. Zusätzlich will die IG Metall mit den Arbeitgebern über Fragen der Angleichung der Arbeitszeiten und Stundenentgelte, Verbesserungen bei Ausbildung und dualem Studium sowie zur unbefristeten Übernahme nach der Ausbildung sprechen.

„Was die Arbeitgeber in den bisherigen drei Verhandlungsrunden vorgelegt haben, reicht bei Weitem nicht aus. Die letzte Tariferhöhung erfolgte im April 2018. Es ist angesichts einer von der Bundesbank für dieses Jahr prognostizierten Inflation von drei Prozent längst überfällig, in sozialpartnerschaftlich gemeinsamer Verantwortung Zukunft zu gestalten“, fordert Uwe Laubach, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Eisenach.

Ab 20 Uhr sind die Beschäftigten der Spätschicht in beiden Betrieben aufgerufen, zwei Stunden eher Feierabend zu machen.