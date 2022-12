Warntag in der Wartburgregion

Wartburgkreis. Am 8. Dezember findet auch im Wartburgkreis der bundesweite Warntag statt.

Zum Warntag am 8. Dezember zwischen 11 und 11.45 Uhr wird erstmalig eine über Mobilfunknetze übermittelte Warnmeldung getestet. Wie das Landratsamt informiert, soll der Warntag ein bewusster Stresstest für die Warninfrastruktur in Deutschland sein. Die Warnung erfolgt zudem über Sirenen, Warn-Apps und die Medien. Im Wartburgkreis werde per App, handygesteuerte Warnmeldung und die Medien ausgelöst. Die Sirene schaltet die Leitstelle.