Eisenach. Ein Weg zur Wartburg ist in schlechtem Zustand. Das beklagt ein Leser. Die Stadt Eisenach kündigt an, den Zustand zu ändern.

Wartburg-Weg soll noch gemacht werden

Als im Sommer dieses Jahres der Starkregen in Eisenach niederging und auch Schäden anrichtete, erwischte es auch in der Burgstraße im Südviertel einen der Wege, die zur Wartburg führen. Das Wasser führte nicht nur Gesteine, sondern ganze Gehölze mit und höhlte auf der fußläufigen Strecke größere Stellen aus. Die Folge war, dass an vielen Stellen des Wartburg-Zugangsweges tiefe Löcher entstanden sind, die durchaus eine Gefahr für Fußgänger darstellen.

Als unsere Zeitung in der Vorwoche über ein mögliches Schadenskataster für das Südviertel berichtete, meldete sich ein Leser in der Redaktion, der auf den schlechten Zustand dieses Weges aufmerksam machen wollte. Als Anlieger weiß er, wie viele Menschen das ganze Jahr über den Fußweg nutzen, um so auf die Wartburg und in die wartburgnahen Wälder zu kommen. Er sorgt sich nun, dass mit Blick auf die Besucherströme, die zum historischen Weihnachtsmarkt auf der Wartburg an den drei Adventswochenenden zu erwarten sind, der Weg noch gefährlicher wird, weil durch das viele Laub die tiefen Löcher gar nicht zu sehen sind. Und erst Recht bei Dunkelheit könnte sich der ein oder andere auch verletzen, so die Befürchtungen des Anwohners. Gerade zum historischen Weihnachtsmarkt nutzen die Menschen zuhauf diese Zuwege wie in der Burgstraße, am Hainstein oder am Schlossberg.

Die Stadt, die Eigentümerin des Weges ist, kennt das Problem, ergab eine Nachfrage im Rathaus. Derzeit, so sagte Stadtsprecherin Janina Walter, werde nach einem Termin gesucht, um zunächst an bestimmten Stellen das Laub zu beseitigen und später die Löcher im Weg in Ordnung zu bringen. Auch Baumfällarbeiten sind in dem Bereich noch vorgesehen, schildert die Stadtsprecherin. Ziel der Stadtverwaltung sei es aber, die Arbeiten bis zum 30. November – und damit noch rechtzeitig zum Start des historischen Weihnachtsmarktes auf der Wartburg – fertig zu haben. Die Löcher sollen aufgefüllt werden, die Auffüllmasse entsprechend mit Geräten befestigt werden, berichtete Walter weiter.