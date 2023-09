Wartburgallee in Eisenach halbseitig gesperrt

Eisenach. Die Anbindung ans schnelle Netz sorgt bis in den November für Behinderungen.

In der Zeit von Mittwoch, 27. September, bis voraussichtlich Freitag, 3. November, ist in Eisenach die Wartburgallee auf Höhe der Hausnummer 67 (Wartburgauffahrt) halbseitig gesperrt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Eisenach vom 25. September hervor. Die Zufahrtsstraße von der Wartburgallee 67 zum Mariental 4 muss für diese Zeit voll für den Pkw- und Lkw-Verkehr gesperrt werden. Der Grund für die Sperrung ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Anbindung an das Glasfasernetz.