Wartburgfahrer werden zum Heimweh-Treffen erwartet

Eisenach. Eisenach wird wieder zum Mekka der Zweitakter. Das Wartburgfahrertreffen findet zum 23. Mal statt und lockt zahlreiche Fans an.

Das 23. Internationale Wartburgfahrertreffen „Heimweh“ findet in Eisenach statt. Offiziell wird der Platz auf der Spicke in der Adam-Opel-Straße am Freitag, 4. August, um 8 Uhr eröffnet. Erfahrungsgemäß stehen die Wartburgfahrer bereits Schlange, um auf das Gelände zu kommen. Um 20 Uhr beginnt der Thüringer Abend.

Am Sonnabend, 5. August, werden die Fahrzeuge von 10 bis 18 Uhr in verschiedenen Kategorien bewertet. Um 14 Uhr wird der offizielle Wartburg-Kalender für das Jahr 2024 vorgestellt. Für den Abend ist eine Filmvorführung „Wie fahre ich einen Wartburg?“ angekündigt. Die Aufnahmen aus dem Bestand des Archivs der Automobilen Welt Eisenach sind zu diesem Zweck digitalisiert und technisch aufgewertet worden. Weiter gibt es einen Vortag zum Wartburg Graciella in Argentinien und zur Geschichte der Dampf-Kraft-Wagen in Lateinamerika.

Mit einem Frühschoppen (ab 8 Uhr) und einem Wartburg-Quiz (ab 10 Uhr) beginnt der Sonntag, 6. August. Start zur großen Ausfahrt ist um 15 Uhr. Am Montag, 7. August, klingt das Treffen mit einem „Heimweh“-Frühstück ab 9 Uhr aus.

Gäste sind an allen Tagen willkommen, sich die verschiedenen Wartburg-Modelle anzuschauen.

Heimweh-Treffen Wartburgfahrer, 4. bis 7. August, Festplatz Spicke Eisenach