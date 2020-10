Der Wartburgkreis möchte das Gebäude der Wartburg-Sparkasse an der Eisenacher Rennbahn als künftigen Sitz der Außenstelle der Kreisverwaltung nutzen. Das sagte Landrat Reinhard Krebs (CDU) unserer Zeitung.

Im Zuge der Rückkehr der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis wird ein Großteil des Personals der Stadtverwaltung in der Kreisverwaltung übernommen. Da die Beschäftigten dann Aufgaben sowohl für die Stadt wie den nördlichen Wartburgkreis übernehmen und erledigen, bedarf es entsprechender Räume in der neuen Außenstelle Eisenach. Die Kreisverwaltung wird sich in das Sparkassen-Gebäude an der Rennbahn einmieten und sowohl das nach der Wende neu gebaute Ensemble als auch die benachbarte Villa nutzen. Für Bank , so sagte Krebs mit Bezug auf Aussagen von Vorstand Tino Richter, sind die Räumlichkeiten derweil zu groß.

Dazu kommt das bereits jetzt für die Zulassungs- und Führerscheinstelle genutzte Gebäude in der Eisenacher Ernst-Thälmann-Straße 74. Dieses wird demnächst barrierefrei ausgebaut und erhält zu diesem Zweck einen Fahrstuhl.

Die Stadt Eisenach gibt ihre Kreisfreiheit zum 1. Januar 2022 auf und wird wieder Teil des Wartburgkreises. In verschiedenen Arbeitsgruppen bereiten Vertreter beider Verwaltungen die Fusion vor.