Wartburgkreis bietet Infoveranstaltung zum Sehbehindertentag

Wartburgkreis. Passend zum nationalen Aktionstag wird nach Bad Salzungen eingeladen.

Am Dienstag, den 6. Juni wird in Deutschland der „Sehbehindertentag“ begangen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband macht damit seit 1998 auf die Belange seiner Mitglieder aufmerksam. Im Wartburgkreis gab es dazu in der vergangenen Woche schon zwei Veranstaltungen, am Donnerstag, dem 8. Juni folgt eine weitere in Bad Salzungen.

Das diesjährige Motto des Aktionstages lautet „Sehbehinderung und Pflege“, deshalb sind von 14 bis 16 Uhr vor allem Beschäftigte in der Pflege, aber natürlich auch Betroffene und ihre Angehörigen in das Mehrgenerationenhaus, Bahnhofstraße 6, eingeladen. Mitglieder der Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Eisenach und Bad Salzungen stehen neben Vertretern von Verbänden und Firmen als Ansprechpartner bereit und geben Tipps zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung sowie Informationen über aktuelle technische Hilfsmittel für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung.

Johanna Lang, Vorsitzende des Kreisverbandes, wünscht sich generell mehr Rücksicht ihrer Mitbürger im Alltag, aber auch mehr Engagement in der Verwaltung, wenn es um das Schaffen von Erleichterungen für Sehbehinderte geht.