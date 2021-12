Wartburgkreis: Droht eine Deckungslücke von 6,5 Millionen im Kreisetat?

Wartburgkreis. Freie Wähler mit Antrag auf Senkung der Kreisumlage erfolgreich. Masken-Drama und der Abgang von vier AfD-Abgeordneten.

Die Sitzung hatte gerade erst begonnen, da rief Kreistagsvorsitzende Ulrike Jary auch schon die erste Unterbrechung aus, Grund: Die AfD und die Maskenpflicht. In der jüngsten Kreistagssitzung galt nämlich nicht nur die 3G-Regel, sondern auch Maskenpflicht, sogar am Platz während der gesamten Veranstaltung. Nachdem Jary explizit darauf hingewiesen hatte, verließen die ersten beiden AfD-Abgeordneten den Saal und waren nicht mehr gesehen.

Christoph Walther blieb sitzen und zwar ohne Maske. Ein Attest, das ihn wie etwa Gisela Rexrodt von der FDP vom Maskentragen tragen befreie könnte, hatte er nicht. Er berief sich auf die in der Landesverordnung angeblich genannten „anderen Gründe“, die ihm die Maskenfreiheit erlauben würden. Sowohl Martin Becker, Leiter des kreislichen Rechtsamtes, als auch Ulrike Jary versuchten ihn vergebens zu überzeugen. Und am Ende ging auch Walther samt Fraktionskollegen Giselher Scheerschmidt. Statt sieben waren nur drei Mitglieder der AfD im Saal.

Diesen Verlust wird Landrat Reinhard Krebs (CDU) sicherlich leichter verkraftet haben als den, den er am Ende der Haushaltsdebatte in seinem Entwurf für das Jahr 2022 hinnehmen musste. Mit einer denkbar knappen Mehrheit von 21:20 Stimmen nämlich wurde auf Antrag der Freien Wähler der Hebesatz für die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlen Kreisumlage gesenkt. Das bedeutet für den haushalt eine Mindereinnahmen von zwei Millionen Euro. Und so sah sich Krebs am Ende der Sitzung gezwungen darauf hinzuweisen, dass nunmehr eine Deckungslücke von 6,5 Millionen Euro drohen könne.

Zunächst sah es gar nicht so, als ob da größere Änderungen im Etat anstünden, denn insgesamt gab es positive Wortmeldungen. Es ist, so Landrat Krebs, der erste Haushalt, der die Rückkehr der Stadt Eisenach in den Kreis auch zahlenmäßig abbilde. Dieser hatte als Entwurf ein Volumen von rund 210 Millionen Euro im Verwaltungsteil und weiteren 16,7 Millionen für Investitionen vorgesehen. Da war noch von einem Hebesatz für die Kreisumlage von rund 35,6 Prozent die Rede, zuzüglich einer neuen Schulumlage von etwa 1,7 Prozent. Dies hätte etwa 62,4 Millionen Euro ins Kreissäckel gespült. Nun sind es 60,4 Millionen.

Freie-Wähler-Fraktionschef Klaus Bohl hatte begründet, warum es sich der Kreis leisten könne, die Umlage zu senken: Eine hohe Rücklage, hohe Haushaltsausgabenreste aus den Vorjahren, regelmäßig auftretende nierigere Zuschüsse im Sozialbereich. „Statt das Geld auf der hohen Kante zu lassen und zuzuschauen wie es von der Inflation und durch fällige Negativzinsen vernichtet wird, sollten wir das Geld bei den Kommunen belassen, damit diese investieren können“, so Bohl.

Martin Henkel (CDU) hatte dagegen den Etat gelobt, weil er wieder ohne Kreditaufnahme viele Investitionen im Kreis ermögliche und weil er fristgerecht eingereicht die Gewähr sie für eine handlungsfähige Verwaltung. Er sprach gegen die Senkung der Kreisumlage aus, „weil wir mit den Rücklagen in der jetzigen Höhe benötigen um die gewünschten Investitionen in den kommenden Jahren mit Fördermitteln komplementär finanzieren können“.

Alle Redner wiesen auch daraufhin, dass die vom Land geplanten Änderungen am Kommunal Finanzausgleich noch nicht eingerechnet in den Haushalt eingeplant. Dies würde nach jetzigem Stand eine Mindereinnahme von 4,5 Millionen Euro bedeuten. Krebs: „Ich fordere alle Landtagsabgeordneten auf, sich für dei belange des Kreises und gegen diese Änderung einzusetzen“.

Für SPD/FDP hatte Michael Klostermann viel Lob parat, fürchtet aber, dass die Digitalisierung der Verwaltung nicht schnell genug vorankomme und für Investitionen etwa in Berufsschulen künftig mehr Geld vonnöten sei. Die Änderungsanträge der Fraktion (mehr Geld für Bibliotheken/82.000 Euro und Sportförderung/100.000 Euro) fanden knapp Zustimmung. Die drei Anträge der Linken dagegen, die insgesamt 95.000 Euro in die Vorbereitungen für die mögliche Einrichtung eines Schülerparlaments, eines Ausländerbeirates und einer Gemeinschaftsschule vorsahen, wurden abgelehnt.