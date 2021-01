Wartburgkreis fördert Vorhaben für mehr Demokratie

Simon Ortner mit dem Plakat zum Projekt „Demokratie lesen!“ in einer Bibliothek. Ortner ist Leiter der externen Koordinierungsstelle für die Umsetzung des Förderprogramms der lokalen Partnerschaft für Demokratie "Denk bunt im Wartburgkreis".

Wartburgkreis. Gemeinnützige Vereine und Initiativen können sich noch bis 1. Februar für das Demokratie-Programm „Denk bunt im Wartburgkreis“ bewerben. Darauf weist das Landratsamt hin.

Der Begleitausschuss, der über die Vergabe der Gelder entscheidet, wird sich in diesem Jahr neu konstituieren. Es handelt sich um ein ehrenamtlich arbeitendes Gremium. Die Mitglieder kommen aus Vereinen und Verbänden, aus der Jugendarbeit, aus Betreuungs- und Bildungseinrichtungen und aus der Verwaltung. Zwei Sitze sind an Bürgerinnen und Bürger zu vergeben, die sich in besonderer Weise für Demokratie engagieren. Interessierte können sich bis zum 15. Januar melden.

Außerdem soll in diesem Jahr ein Jugendforum gebildet werden mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche für demokratische Prozesse zu interessieren.

Das vergangene Jahr war für das Demokratieförderprogramm ein anspruchsvolles. Trotz der Corona-Pandemie sind über 20 Vorhaben umgesetzt worden. Zuletzt sind Bibliotheken und Schulen im Wartburgkreis in Kooperation mit einer regionalen

Buchhandlung mit Bücherpaketen ausgestattet worden. Diese enthalten sowohl Sach- und Kinderbücher als auch Romane, die sich mit den Themen Demokratie, Extremismus und gewaltfreie Kommunikation auseinandersetzen. red

Weitere Informationen unter: www.denkbunt-wartburgkreis.de