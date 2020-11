Eisenachs Landrat Reinhard Krebs (CDU/rechts) verabschiedete Kreisbrandinspektor Frank Uehling (Mitte) in den Ruhestand und berief Christian Grebe als dessen Nachfolger.

Wartburgkreis: Frank Uehling geht nach 28 Jahren in Ruhestand

Mit einer Urkunde und einer Flasche Steinbacher Bier verabschiedete Landrat Reinhard Krebs (CDU) vor dem versammelten Kreis den langjährigen Kreisbrandinspektor Frank Uehling in den Ruhestand, um dann mit einer Urkunde und einem Strauß Blumen Christian Grebe als dessen Nachfolger ins Amt zu berufen. Uehling war 28 Jahre lang als Kreisbrandinspektor an entscheidender Stelle im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes der Region tätig. Auch dafür wurde ihm bereits unter anderem das Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen