Wartburgkreis ist bei Solaranlagen Spitze

Eine schwimmende Solaranlage auf einem See im rheinland-pfälzischen Leimersheim wie sie ähnlich gerade auf dem Kiessee in Immelborn installiert wurde.

Wartburgkreis. Bei der Erzeugung erneuerbarer Energieerzeugung nimmt der Wartburgkreis in Thüringen einen Spitzenplatz ein.

Im Wartburgkreis sind 4632 und damit die meisten Solaranlagen in Thüringen installiert, teilt die Thüringer Energie AG mit – die wenigsten im Kreis Sonneberg. Thüringens erste schwimmende Solaranlage ist gerade in Immelborn in Betrieb gegangen. Sie nimmt eine Seefläche von knapp 4500 Quadratmetern ein und verfügt über 750 Kilowatt-Peak Leistung – das entspricht etwa Solaranlagen auf 70 Einfamilienhäusern. Insgesamt gingen in Thüringen im ersten Halbjahr 9000 PV-Anlagen ans Netz.