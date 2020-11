Wartburgkreis-Kalender ist wieder erhältlich

Nur zwei Wochen nach Erscheinen war der vom Landratsamt Wartburgkreis mit 300 Exemplaren herausgegebene Wandkalender „Die Wartburgregion – Entdeckungsreisen“ bereits vergriffen. Wegen der großen Nachfrage sind jetzt weitere 300 Stück nachgedruckt worden, so dass der Kalender für das Jahr 2021 wieder problemlos erhältlich ist.

Vor allem in der Eisenacher Thalia-Buchhandlung ist die Neuerscheinung ein Renner wesen. „Das war für uns ein echter Überraschungserfolg, den wir gar nicht so rasch nachordern konnten, wie ihn uns die Käufer aus den Händen gerissen haben“, freut sich Filialleiterin Laura Potratzki und erzählt, dass die meisten Käufer nicht nur ein Exemplar, sondern oft gleich mehrere zum Verschenken erworben haben.

13 großformatige Landschaftsaufnahmen und kurze Texte stellen die Wartburgregion und ihre besonderen Naturräume vor. „Die Werra im winterlichen Morgennebel, die Märzenbecherblüte im Hainich, die Mosbacher Triftbäume, die Aussicht vom sagenumwobenen Hörselberg, das märchenhafte Schloss Altenstein – manches ist uns ganz selbstverständlich geworden, weil wir diese tollen Landschaften immer vor der Tür und vor unseren Augen haben. Der Kalender lädt auf eindrucksvolle Weise ein, die Vielgestaltigkeit und die Schönheit unserer Heimatregion immer wieder neu zu entdecken“, freut sich Landrat Reinhard Krebs (CDU) über das gelungene Werk.

Die Fotos und Texte stammen von Sandra Blume, der Pressesprecherin des Landratsamtes. Der Kalender ist in den Buchhandlungen Thalia in Eisenach, in der Buchhandlung am Markt in Bad Salzungen, der Buchhandlung Keybe in Bad Liebenstein sowie in Ruhla in Landstreichers Kostbarkeiten erhältlich. In all diesen Läden kann man übrigens auch das Buch „Die Wartburgregion – Entdeckungsreisen“ erwerben, das Ende des vergangenen Jahres in einer Neuauflage erschienen ist.