Wartburgkreis organisiert Impftermine

Wartburgkreis. Der Wartburgkreis hat ein mobiles Impfteam auf die Beine gestellt, das in Dörfern und Städten unterwegs ist. Start ist am 13./14. Dezember.

Da aktuell über die Impfzentren in der Wartburgregion nur sehr wenige Termine für Impfungen gegen das Coronavirus zu bekommen sind, hat das Büro des Landrates mehrere tausend Impfdosen und ein mobiles Impfteam organisiert, das in den kommenden Wochen im Kreis unterwegs ist. Nach Gesprächen mit den Klinken im Kreis konnten zwei Ärzte gefunden werden, die das dezentrale Impfangebot mit der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Wartburgkreis umsetzen. Das teilt das Landratsamts mit.

„Die Steigerung der Impfquote betrachten wir ebenso wie das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung als entscheidendes Mittel zur Überwindung der Pandemie. Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen bis zu 10.000 Personen zu impfen. Der Wartburgkreis nimmt dafür eine sechsstellige Summe in die Hand“, so Landrat Reinhard Krebs (CDU).

Er verweist darauf, dass die Coronastationen der Kliniken im Kreis voll sind, die Intensivstationen ebenfalls. Operationen von Krebspatienten, Herzerkrankten und anderen müssen verlegt werden, für Unfall- oder Schlaganfallopfer stehen unter Umständen keine Betten zur Verfügung.

„Intensivpatienten wurden bereits in andere Bundesländer transportiert, weil sie in unseren Kliniken nicht mehr versorgt werden konnten“, so Krebs. Es mangele an Pflegern und auf den Corona-Stationen würden meist ungeimpfte, schwer erkrankte Personen liegen, die Betten und Personal binden. „Ich wünsche mir daher, dass noch mehr Menschen Einsicht zeigen und sich impfen lassen.“

Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht notwendig. Mit Wartezeiten muss gerechnet werden. Die Impfwilligen erhalten eine Kennzeichnung in der Zahl der vorhandenen Impfdosen, so dass niemand umsonst gewartet hat, wenn der Impfstoff aufgebraucht ist. Mitzubringen sind Impfausweis, Chipkarte und ein Ausweisdokument.

Impftermine:

Vacha, 13. Dezember, 10 – 16 Uhr, Vachwerk

Treffurt, 14. Dezember, 14 – 19 Uhr, Normannsteinhalle

Gerstungen, 15. Dezember, 14 – 19 Uhr, Rautenkranz

Amt Creuzburg, Ortsteil Mihla,

16. Dezember, 8 – 12 Uhr, Saal der Goldenen Aue

Gemeinde Hörselberg-Hainich, Ortsteil Behringen, 17. Dezember, 14 – 19 Uhr, Kulturhaus Behringen

Dermbach, 20. Dezember, 10 – 16 Uhr, Schlosshalle Dermbach

Bad Salzungen, OT Tiefenort, 21. Dezember, 10 – 16 Uhr, Sporthalle

Geisa, 22. Dezember, 10 – 16 Uhr, Kulturhaus Geisa