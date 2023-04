Wartburgkreis: Ostereier in Höhle und Park

Wartburgkreis. An vielen Orten in der Wartburgregion stand vor allem für die Jüngsten am Sonntag fleißiges Suchen auf dem Programm.

Der Verein Hörselberggemeinde hatte viele Ostereier im Gepäck, die Hannelore Saalfeld im Osterhasen-Kostüm und Bärbel Bernhardt in ihrer Rolle als Osterhenne im Schlosspark in Farnroda versteckten. Und viele Mädchen und Jungen samt ihren Eltern suchten emsig und wurden in den meisten Fällen fündig. Zudem gab es für die Kinder kleine Päckchen mit Süßigkeiten als Belohnung dafür, bei der Ostereiersuche mitgemacht zu haben. Im Park herrschten gute Laune und reges Treiben, bei dem sich der Nachwuchs mit Geschicklichkeitsübungen, Eier bemalen und Spielchen die Zeit vertrieb.

Ostereiersuche in der Kittelsthaler Tropfsteinhöhle. Foto: Klaus Fink

In und an der Tropfsteinhöhle Kittelsthal waren ebenfalls viele Ostereier zu finden, darunter auch drei geologisch interessante „Edelsteineier“. Bei der Höhlen-Besichtigung erklärte Höhlenführer Jonathan Harjes die Besonderheiten der Tropfsteinhöhle; dabei ging es 228 Stufen hinab ins Innere. Die Besucher – überwiegend Familien mit Kindern – staunten über so manches Exotische. Diplom-Geologe Stephan Brauner, der im Freien mit einem Stand des Nationalen GeoParks Thüringen „Inselsberg – Drei Gleichen“ präsent war, bot einen facettenreichen Exkurs unter anderem in das Zeitalter vom Perm bis zur Kreide.