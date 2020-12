Wartburgkreis: Videosprechstunde zum Thema Kultur

Kulturstaatsministerin Monika Grütters – hier bei ihrem Rundgang in der Gedenkstätte Buchenwald mit dem Leiter der Stiftung Volkhard Knigge – beantwortet am 9. Dezember in einer Videosprechstunde Fragen zu Auswirkungen der Coronapandemie auf die Kulturbranche.

Landrat Reinhard Krebs (CDU), gleichzeitig Vorsitzender des kommunalen Arbeitskreises der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, ist am 9. Dezember ab 16.30 Uhr zu Gast in einer Videosprechstunde der CDU-Landtagsfraktion. Es geht um die aktuelle Situation der Stiftung. Des Weiteren beantwortet die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters (CDU), Fragen zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kulturbranche. Es moderiert der Landesvorsitzende der Thüringer CDU und Bundestagsabgeordnete Christian Hirte.

„Die Corona-Pandemie hat die Kulturbranche in existenzielle Not gebracht. Mit den Hilfsgeldern des Bundes versuchen wir die Branche bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich über den offenen Austausch mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und den Kulturschaffenden in Thüringen“, so Hirte. Er weist außerdem hin, dass die Videosprechstunde #LIVEdabei ein regelmäßiges Videoformat der CDU Thüringen ist. Sie werde live auf Facebook übertragen und biete den Zuschauern die Möglichkeit, mit den zugeschalteten Gästen ins Gespräch zu kommen.

Die Übertragung kann am 9. Dezember verfolgt werden: www.facebook.com/CDU.Thueringen/