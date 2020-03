Plan vom möglichen Neubau eines Verwaltungsgebäudes an der Ernst-Thälmannstraße in Eisenach.

Wartburgkreis will in Eisenach neu bauen

Mit großer Mehrheit entschied sich der Kreistag des Wartburgkreises per Grundsatzbeschluss im Zuge der Fusion mit der Stadt Eisenach zur Unterbringung weiterer Verwaltungsteile in Eisenach einen Neubau statt einer Mietvariante anzustreben. Beide Varianten haben als Standort das Kasernenviertel an der Ernst-Thälmannstraße in Eisenach.

Gedacht ist der Aufbau zusätzlicher Verwaltungskapazitäten für die Bürger der Stadt Eisenach, aber auch des kompletten Nordkreises. „Das befördert das weitere Zusammenwachsen und bringt den Nordkreisbewohnern zusätzlichen Nutzen“, so Landrat Reinhard Krebs (CDU). Im Moment sind im Gebäude Thälmann-Straße 74 in Eisenach mehrere Bereiche untergebracht. Es ist vorgesehen, dieses kreiseigene Gebäude weiterhin zu nutzen und dort Kfz-Zulassung, Fahrerlaubniswesen, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung und Umweltamt zu konzentrieren. Für den am Standort Eisenach stark anwachsenden Bereich vor allem von Sozial- und Jugendamt braucht es weitere räumliche Kapazitäten. Bei der Mietvariante kam das ehemalige Jobcenter-Gebäude Eisenach ins Gespräch. Da hat die Sache aber mehrere Haken. Die Raumgrößen erfüllen gerade einmal die Mindestanforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien. Es gäbe keinen Platz für ein Archiv und ausreichend Parkplätze wären auch nicht vorhanden. Der nötige Umbau samt eines Anbaues würde etwa 5 Millionen Euro kosten. Umgelegt auf die Miete käme da eine monatliche Belastung von rund 36.000 Euro zusammen. Vermieter wäre die SWG. Ein Neubau, der nun auf einem nahe gelegenen SWG-Grundstück vorgesehen ist, hätte den Vorteil, dass sowohl Mitarbeiter als auch Bürger in den Genuss eines modernen, alle Anforderungen erfüllenden Gebäude kämen, in dem Platz für alle nötigen Archive, Sicherheits- und Büroräume sowie Technik- und Serverräume gebündelt wären. 30 Besucher- und 150 Mitarbeiter-Parkplätze wären problemlos darstellbar. Die vorliegende Projektstudie weist ein Kostenvolumen von etwa 16,2 Millionen Euro auf. Bei den derzeitigen Zinshöhen für einen solchen Kredit kämen da für rund 45.700 Euro an monatlicher Belastung zusammen. Eine große Mehrheit im Kreistag kann sich mit den Gedanken an einen Neubau anfreunden. Linke und Freie Wähler bemängelten aber den Zeitdruck für den Beschluss, der ohne zweiten Termin gefasst werden sollte. Da sei die Bearbeitungszeit einfach zu knapp und das sei angesichts der Bedeutung des Beschlusses nicht zu vertreten. Ein entsprechender Antrag der Freien Wähler/LAD sich noch einmal vier Wochen Zeit dafür zu nehmen, wurde aber mit der Mehrheit von CDU/FDP und SPD/Grünen abgelehnt. Beigeordneter Udo Schilling (CDU) sagte, dass die Arbeit in den neuen Gebäude spätestens zum 1. Januar 2022 aufgenommen werden müsse. Da sei die Zeit ohnehin schon knapp. „Jeder Tag, den wir heute verlieren, kostet uns richtig Geld“. Viele andere Kreise seien gar nicht in der Situation zwischen Miete oder Neubau zu entscheiden. Der Wartburgkreis sei aber so leistungsstark, dass er auch einen Neubau stemmen könne. Dies auch, weil wenige Tage zuvor die letzte Rate für den Kredit zum Neubau des Landratsamtes bezahlt worden sei. „Das versetzt uns jetzt in die Lage, den Bau in Eisenach angehen zu können“.