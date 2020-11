Wartburgkreis will Standort Berka/Werra konkurrenzfähig machen

Dass der Wartburgkreis als Schulträger die Pläne für die Erweiterung der Regelschule Berka/Werra mit großem Bahnhof vor Ort präsentiert, hat seinen Grund: Kreis und Schule verbinden mit diesem etwa 4,5 Millionen Euro teuren Projekt die Hoffnung auf einen Schritt zur Zukunftssicherung, zumindest aus Sicht der Infrastruktur der Schule mit den hessischen Mitbewerbern (um Schüler) Obersuhl und Heringen gleichzuziehen. Seit Jahren konkurrieren diese auf einem Bierdeckel gelegenen Schulen um Schüler – und um Lehrer. Die Argumente der Hessen sind bisher besser.

Es gehe deshalb um mehr als nur die Erweiterung der Schule, sagte Vize-Landrat Udo Schilling (CDU). Es gehe um die Sicherung der Schulstandorte. Die Mehrzahl benutzt Schilling deshalb, weil auch das Gymnasium Gerstungen in dieser Kampfansage enthalten ist.

Katrin Schliemannübernimmt von Helmut Rackwitz

Den Spatenstich für den Erweiterungsbau wird Helmut Rackwitz wohl nicht mehr im Amt des Schulleiters erleben. Der Rentner wechselt im Februar endgültig in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an Katrin Schliemann. Die Eisenacherin ist seit Jahren eine Art rechte Hand des lang gedienten Schulleiters und hatte sich unter mehreren Bewerbern durchgesetzt.

Die Regelschule soll mit der Investition auf lange Sicht gestärkt werden. Die derzeit 13 Klassenräume für zwölf Klassen sind alles anders als optimal. Der fehlende Multifunktionsraum (auch als Speisesaal gedacht) soll im Erdgeschoss des zweigeschossigen Anbaus entstehen. Im Zuge der Erweiterung wird auch der 1979 errichtete Altbau eine Frischzellenkur erfahren, stellte Schulverwaltungsamtsleiter Karsten Seelig die Pläne vor. Bürgermeister Rene Weisheit (Freie Wähler) sieht damit die Waffengleichheit im Schulbau zu den benachbarten Hessen hergestellt.

Der Kreis erwartet etwa 2,8 Millionen Euro Fördergeld des Landes. Die Ausstattung ist in der kalkulierten Gesamtsumme nicht enthalten, kommt also noch obendrauf.

Vor sechs Monaten hatten die Pläne noch ganz anders ausgesehen. Damit verbunden gewesen wäre jedoch ein Eingriff in den Schulbetrieb. Mit dem neuen Entwurf eines neuen Planers habe man, so der Vize-Landrat, noch an Qualität zugelegt. Auf einen Baustart kann sich der Schulträger noch nicht konkret festlegen, denn noch fehlt der Förderbescheid. Erst dann kann das Räderwerk der langwierigen Ausschreibung und Planung in Gang gesetzt werden.

Für den Kreis ist auchdie Berufsausbildung wichtig

Der Landkreis wirft den Blick im Zuge dieses Projektes nicht nur auf seine grenznahe Schulregion, sondern auch auf die Berufsausbildung. Das sei man auch der heimischen Wirtschaft schuldig, die Bedarf an gutem Fachkräftenachwuchs hat. Wohnortnahe Ausbildung sei ein generelles Ziel, so Schilling. Die Stellungnahme zu den kritisierten Plänen des Landes ist aus dem Rohr. Bis Februar wolle man zudem ein Konzept für die Berufsschulstandorte Eisenach und Bad Salzungen auf den Tisch legen. Am Standort Eisenach besteht dringender Handlungsbedarf, weiß der Kreis. Er ist bald auch für diese Bildungseinrichtung verantwortlich.

Für gute Bildung kann der Schulträger seinen Beitrag leisten, hieß es bei der Präsentation am Freitag. Inhaltlich, also bei der personellen Ausstattung und Vergütung, müssen andere Partner wie das Kultusministerium mitziehen und mehr bieten als bisher, so der Vize-Landrat. Die Regelschule Berka/Werra hat keinen Lehrermangel und eines der jüngsten Kollegien der Region, betont der scheidende Schulleiter Helmut Rackwitz.