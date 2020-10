Wartburgregion: Bewegende Erinnerungen an die Deutsche Einheit

Anneliese Platzdasch hat wie viele Menschen aus Großensee ganz spezielle Erinnerungen an den einst Deutschland trennenden Grenzzaun, und für sie ist der Tag der Deutschen Einheit ein Freudentag: „Freiheit ist der Atem des Lebens“, sagt sie und kann nicht verbergen, wie sehr sie dies noch heute bewegt.

Am Baum der deutschen Einheit in Ruhla erinnerten die Bürgermeister Gerald Slotosch (vorn links) und Jörg Schönenberg (Mitte) sowie Hans-Joachim Ziegler (rechts) auch an die Partnerschaft von Ruhla und Schalksmühle. Foto: Peter Rossbach

Anneliese Platzdasch wurde 1952 geboren, dem Jahr, in dem der Grenzzaun zwischen ihrem Heimatort Großensee und dem so nahe liegenden hessischen Nachbardorf Kleinensee gezogen wurde. Folge: Die Familie war getrennt, die beiden großen Brüder hatten Arbeit und Freundinnen in Kleinensee. Vater, Mutter und Klein-Anneliese blieben auf der östlichen Seite in Großensee. Erst neun Jahre später hat sie ihre beiden Brüder bei einer großen Familienfeier, zu der diese für ein paar Stunden rüber durften, zum ersten Mal gesehen.

Auch die beiden jüngeren Brüder flohen später in den Westen. „Wir sollten ja nicht einmal in Richtung Grenze gucken, aber wir hielten dennoch Kontakt. Wir winkten mit Bettlaken, und aus Kleinensee kamen Lichtzeichen zurück.“ Und sie erzählt von dem Tag kurz nach der Grenzöffnung 1989, als auf einmal das Elternhaus voll war mit der ganzen Familie. „Es war nur noch schön.“

Im Gerstunger Museum ist eine Sonderausstellung zum Thema „Deutsche Einheit“ mit besonderem Blick auf den einstigen Grenzbahnhof zu sehen, hier Museumsleiterin Katharina Dötterl. Foto: Peter Rossbach

Diese Erinnerung teilte die Großenseerin mit den Teilnehmern der Einheitsrundreise, zu der die Landräte Reinhard Krebs (CDU, Wartburgkreis) und Michael Koch (CDU, Hersfeld-Rotenburg) geladen hatten. Startend an der Brücke der Einheit in Vacha ging es zum Mahnmal Bodesruh in Kleinensee und weiter nach Gerstungen, wo die Museumsleiterin Katharina Dötterl den Gästen aus Ost und West die neue Sonderausstellung „Wiedervereinigung im Werratal“ vorstellte. Im Fokus dabei besonders der Grenzbahnhof Gerstungen, an dem einst der Binnen-, Güter- und Interzonenverkehr abgewickelt wurde.

Ortswechsel in den Norden des Wartburgkreises. Mit Bussen und zu Fuß kamen viele Gäste zur großen Einheitsfeier auf den Heldrastein nahe Treffurt und wollten an der Freude dieses Tages teilhaben. Als Festredner trat der ehemalige Eisenacher Landrat Martin Kaspari ans Mikrofon und erinnerte an sehr persönliche Begebenheiten aus der Wendezeit. Die Interessengemeinschaft (IG) Heldrastein mit dem Vorsitzenden Ludwig Weller hatte die Gäste begrüßt.

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf bei ihrer Rede in Marburg. Foto: Georg Kronenberg

In Ruhla wiederum trafen sich Vertreter aus Ruhla und Schalksmühle am „Baum der deutschen Einheit“, um dieses Ereignis und daraus resultierend auch 30 Jahre Partnerschaft der beiden Orten zu begehen. Die Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) und Jörg Schönenberg (parteilos) stimmten überein, dass aus dieser Partnerschaft viele enge Freundschaften entstanden seien.

Ebenfalls gemeinsam begingen die Städte Eisenach und Marburg wie in jedem Jahr diesen besonderen Tag. Diesmal war zu Festakt und Feier nach Hessen geladen. „Wenn wir wirklich zusammenwachsen und erfolgreich sein wollen, muss der 3. Oktober ein Tag des Miteinanders aller Menschen sein, der uns jedes Jahr auffordert, dieses Land ein Stückchen besser zu machen – einiger, gerechter, rücksichtsvoller“, so Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Eisenachs OB Katja Wolf (Linke) sagte: „Die Lösung liegt in der Würde, darin, sich auf Augenhöhe zu begegnen, die Lebensleistung der anderen anzuerkennen, nicht nur am 3. Oktober.“

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies während seiner Rede zur Städtepartnerschaft. Foto: Georg Kronenberg

Bewegend ging der Tag in mehreren Orten der Wartburgregion am Abend mit Gesang zu Ende. Im Pfarramt Creuzburg, in Eisenach und Seebach beteiligten sich Menschen an der Aktion „Deutschland singt“, zu der gleichzeitig in über 300 Städten und Gemeinden in Deutschland bei Kerzenschein die gleichen zehn Lieder gesungen wurden. In Seebach begrüßten Pfarrer Johannes Reinhard und Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos) dazu rund 100 Menschen auf dem Platz vor der Kirche, die die Lieder gemeinsam mit dem Gemischten Chor Seebach und Mitgliedern des Kirchenchores Erbstromtal anstimmten. Ein stimmungsvolles bewegendes Ende des Tages, das, so wünschten viele, gern in jedem Jahr den Nationalfeiertag beschließen sollte.