Thal: Schlammlawine verwandelt klares Freibad-Wasser in braune Brühe

Thal. Die Freibadsaison in Thal steht auf der Kippe. Eine Schlammlawine rauschte in die Brauchwasseranlage im Fuchsgrund und verwandelt das Wasser im Becken in eine braune Brühe.