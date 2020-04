Gottesdienste dürfen wieder in Eisenach und Umgebung abgehalten werden. Das Archiv-Bild zeigt eine Andacht zum Weltgebetstag 2019 in der Eisenacher Nikolaikirche.

Wartburgregion: Lösungen für Gottesdienste werden erarbeitet

Mit der neuesten Verordnung des Freistaates sind Gottesdienste ab sofort wieder möglich. Dabei gelten jedoch Obergrenzen für die Teilnehmer und zahlreiche Auflagen. Superintendent Ralf-Peter Fuchs hat sich am Donnerstag dazu geäußert: „Es gibt viele Menschen, die sich nach der Möglichkeit von Gottesdiensten gesehnt haben und dankbar sind, dass sich diese Möglichkeit jetzt eröffnet hat. Dennoch wird es voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis in allen Gemeinden wieder Gottesdienste gefeiert werden können“, so Fuchs. Die Kirche arbeite mit Hochdruck an einem Sicherheits- und Hygienekonzept. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Gemeindekirchenräte vor Ort entscheiden, wie und bis wann dieses umgesetzt werden kann. „Wir werden die Gottesdienste eine Zeit lang nicht so feiern können, wie es uns vertraut ist“, verweist Fuchs auch die Obergrenzen für Teilnehmer. Dies wiederum widerspreche dem Selbstverständnis von Kirche zutiefst. „Hier braucht es noch einige Zeit, um Ideen zu entwickeln, wie wir als Kirche auf gute Weise damit umgehen“, so Ralf-Peter Fuchs.