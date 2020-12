Wartburgregion: Viele zeigen Verständnis für Maskenpflicht

In der Eisenacher Innenstadt wie hier auf der Karlstraße besteht derzeit Maskenpflicht. Die meisten Passanten halten sich daran.

Wartburgregion. Ordnungsamts-Mitarbeiter müssen dennoch häufig ermahnen. Zweite Impfstelle in Bad Salzungen.

Auf der farbigen Landkarte des Freistaats Thüringen war die Stadt Eisenach noch am Montag Abend gelb gekennzeichnet, als einzige kreisfreie Stadt oder Kreis im Freistaat. Nur in Eisenach lag die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) unter dem ersten Grenzwert von 35, nämlich (Stand 7. Dezember, 0 Uhr) bei 47,2. Der Rest Thüringens aber liegt zum Teil erheblich darüber, so auch der Wartburgkreis mit einem Inzidenzwert von 185,5. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog