Wartburgregion: Wie Schausteller das Coronajahr überleben

„Wir wollen nichts geschenkt bekommen, sondern unser eigenes Geld verdienen“, sagt Fred Hofmann-Jehn aus Wutha-Farnroda. Zuerst ist der Eisenacher Sommergewinn wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Das Volksfest gilt als Saisonstart für die Schausteller deutschlandweit. Dann folgte Absage auf Absage: keine Volksfeste, keine Umsätze.

Im Frühjahr gab es 9000 Euro vom Staat. Wie es mit der angekündigten November-Hilfe aussieht, wissen die Schausteller noch nicht. Fred Hofmann-Jehn spricht von einem „Berufsverbot“, mit Ausnahme von sieben Wochen, als er auf der Kleinmesse in Leipzig war: 90 Fahrgeschäfte, 180.000 Besucher und kein Corona-Fall. Für ihn ist das ein Beispiel, wie Rummel mit einem Hygienekonzept stattfinden kann. Die Chefs der Fahrgeschäfte seien vor Ort gewesen und hätten die Einhaltung der Corona-Regeln garantiert: „Wir wollen ja, dass es funktioniert“.

Das könnte seiner Ansicht nach auch Vorbild für den Sommergewinn 2021 sein. Der Festumzug ist zwar bereits abgesagt. Aber Hofmann-Jehn hofft, vielleicht das eine oder andere Karussell aufbauen zu können. „Bis März ist noch Zeit“, setzt der 64-Jährige auch auf den Effekt der beginnenden Impfungen. Gleichzeitig weiß er, dass nichts ohne die Zustimmung des Gesundheitsamts geht. Nicht immer sind behördliche Entscheidungen für Fred Hofmann-Jehn nachvollziehbar. Er durfte beispielsweise an seinem Imbiss-Stand auf dem Eisenacher Wintermarkt keinen Glühwein verkaufen, während es Gastronomen im Umfeld des Marktes zu dem Zeitpunkt noch möglich war. Aber der Schausteller will nicht „zu Hause rumsitzen und jammern“.

Idee zur Unabhängigkeit

So hatte er mit seiner Frau die Idee, ein neues Riesenrad zu kaufen. Einen Platz zum Aufstellen des Fahrgeschäfts entdeckten sie bei einem Ausflug zur Köhlerhütte bei Schmerbach. Sie schauten von dort hinüber zum Großen Inselsberg. Das Riesenrad möchten sie hoch oben auf dem Plateau vor der geschlossenen Gaststätte aufstellen. Sie wollen eine Attraktion für Ausflügler schaffen und gleichzeitig unabhängig von Volks- und Stadtfesten werden.

Vorabsprachen mit dem Grundstückseigentümer sind laut Fred Hofmann-Jehn erfolgt. Der TÜV habe das Gelände geprüft und als geeignet eingestuft. Die Sparkasse bewilligte den Kredit für das neue Fahrgeschäft. Zurzeit wird das 38 Meter hohe Riesenrad in Holland gebaut. „Die 26 Gondeln haben genügend Abstand zueinander, je eine Familie kann in einer Gondel sitzen, es gibt einen separaten Ein- und Ausgang“, beschreibt der Schausteller aus seiner Sicht die Tauglichkeit auch in Corona-Zeiten. Das 50 Tonnen schwere Fahrgeschäft wird auf vier Laster verladen und vor Ort aufgebaut. Im April soll das voraussichtlich der Fall sein.

Vorbereitungen laufen

Der Eisenacher Schausteller Mario Schmökel schraubt gerade mit seinem Sohn Charly an einem Kinderkarussell, das in der Halle am Firmensitz aufgebaut ist. Für den Fall der Fälle will er vorbereitet sein. Auch wenn die Aussichten trübe sind, weil einige Politiker schon vom Lockdown bis Ostern reden. Die Familie hatte auf ihrem Gelände in der Siebenbornstraße einen To-Go-Imbiss angeboten. „Das ist gut angekommen“, berichtet Mario Schmökel, und damit wollen seine Frau Sandra und er im Frühjahr auch wieder loslegen. Das hält den seit 1966 bestehenden Betrieb über Wasser.

Auch auf dem Eisenacher Wintermarkt waren Schmökels mit einem Crepes-Stand vertreten. Aber Crepes sind Genuss- und keine Lebensmittel. Im Zuge des neuerlichen Lockdowns musste der Stand nach zehn Tagen schon wieder abgebaut werden, während der grüne Wochenmarkt weiter genehmigt ist. Mario Schmökel weiß nicht, wo der Unterschied ist, wenn der Bäcker an seinem mobilen Stand neben Brot und Brötchen auch Kuchen anbietet, aber er musste die Entscheidung hinnehmen.

Laufende Kosten trotz Stillstand

Im September und Oktober hat er mit dem Autoscooter auf verschiedenen Plätzen in Thüringer Städten gestanden. Die Zahl der Besucher war limitiert, aber es bedeutete Umsatz. Auch die staatliche Hilfe im Frühjahr hat es gegeben, die aus dem November ist wie bei den Kollegen noch unklar. Die Kosten laufen weiter. So müssen die Fahrzeuge in jedem Jahr vom TÜV geprüft werden. „Auch wenn einige in diesem Jahr nicht einen Kilometer gefahren sind“, weist der Schausteller hin. Notfalls, so fügt er hinzu, müsse er Fahrzeuge abmelden. Seit über 30 Jahren ist Mario Schmökel selbstständig: „Aber so etwas haben wir noch nicht erlebt“.